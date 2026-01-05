Главной гарантией безопасности Киеву от Европейского Союза как объединения является перспектива вступления Украины в ЕС.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

В Брюсселе считают будущее членство Украины в ЕС главной гарантией безопасности, которую может дать Киеву Европейский Союз.

"Существует одна очень четкая гарантия безопасности, а именно – перспектива вступления Украины в ЕС", – подчеркнула Пиньо.

Она добавила, что членство в ЕС для Украины – это "часть того, что ЕС как таковой может предложить, независимо от того, что предложит "коалиция решительных".

Относительно других деталей о гарантиях безопасности для Украины, главный пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что этот вопрос будет обсуждаться завтра в Париже на уровне лидеров государств-участников "коалиции решительных".

"Была проведена дополнительная работа, в частности относительно гарантий безопасности, и именно эта работа будет представлена завтра, представлена и обсуждена лидерами. Поэтому на этом этапе я не могу сказать больше. Но прогресс есть, и после завтрашней встречи мы, безусловно, сможем об этом вам сообщить", – подчеркнула она.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 7 января, в Париже состоится встреча лидеров государств-участников "коалиции решительных", которые должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присутствии западных войск на ее территории в рамках гарантий безопасности от "коалиции решительных".

Также "ЕвроПравда" сообщала о планах Зеленского посетить 7 января Кипр, который начинает свое председательство в Совете ЕС.