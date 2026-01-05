Ердоган: повернення Туреччини до програми F-35 важливе для оборони НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче повернути країну до програми винищувачів F-35 під керівництвом США, заявивши, що це допоможе зміцнити зв'язки з Вашингтоном і посилити безпеку НАТО.

Про це він зазначив у письмовому коментарі, який він надав на запитання Bloomberg, передає "Європейська правда".

Ердоган заявив, що особисто висловив свою позицію американському президенту Дональду Трампу під час їхньої зустрічі в Білому домі у вересні, назвавши рішення про виключення Туреччини з програми F-35 через придбання нею російського військового обладнання "несправедливим".

"З поверненням Трампа на посаду з'явилася можливість перевести відносини між Туреччиною та США на більш розумну та конструктивну основу", – зазначив президент країни.

За його словами, отримання Туреччиною літаків F-35, "за які вона вже заплатила, та її реінтеграція в програму є важливими і необхідними для поліпшення відносин із США та оборони НАТО".

Минулого місяця агентство писало, що Туреччина прагне повернути Росії системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала майже десять років тому, щоб покращити свої відносини зі США та іншими членами НАТО.

Близький соратник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив, що Анкара близька до відмови від С-400, і передбачив, що питання може бути вирішене протягом найближчих чотирьох-шести місяців.

Водночас нещодавно Міністерство оборони Туреччини заявило, що у питанні російської системи протиповітряної оборони С-400 не відбулося жодних нових подій.