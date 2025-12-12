Туреччина заявила про відсутність зрушень щодо російських С-400 в суперечці зі США

Міністерство оборони Туреччини у відповідь на коментарі посла США Тома Баррака заявило, що у питанні російської системи протиповітряної оборони С-400 не відбулося жодних нових подій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Turkish Minute.

На пресконференції в п’ятницю у Міноборони заявили, що зусилля зі зміцнення потенціалу протиповітряної оборони Туреччини за допомогою вітчизняних систем тривають відповідно до плану. А питання С-400, яке знову порушили останніми днями, не зазнало жодних змін, додали у відомстві.

Суперечка між США та Туреччиною сягає ще першої каденції президента Дональда Трампа, коли Вашингтон у 2019 році виключив Туреччину з багатонаціонального консорціуму F-35 після того, як Анкара отримала російську ракетну систему, попри заперечення своїх західних союзників.

У заяві міністерства наголошується, що дипломатичні контакти з американськими посадовцями щодо програми F-35 тривають і зосереджені на скасуванні санкцій та усуненні перешкод для повернення Туреччини до програми.

Закупівля Туреччиною російської системи спричинила санкції відповідно до Закону про протидію противникам Америки через санкції (CAATSA), які досі застосовуються до Туреччини.

Сполучені Штати стверджують, що С-400 становить загрозу безпеці технологій НАТО і може наражати на ризик конфіденційні дані про винищувачі-невидимки.

Міністерство додало, що вирішення цього питання шляхом взаємного діалогу та конструктивних консультацій у дусі Альянсу позитивно вплине на двосторонні відносини.

Посол Том Баррак, який також є спеціальним посланником США в Сирії, заявив цього тижня, що переговори щодо запиту Туреччини про повернення до програми F-35 тривають, але наголосив, що законодавство США вимагає припинення експлуатації та володіння системою С-400 для просування вперед.

Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган обговорили ситуацію з С-400 та F-35 під час зустрічі у Білому домі у вересні.