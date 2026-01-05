Эрдоган: возвращение Турции к программе F-35 важно для обороны НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет вернуть страну в программу истребителей F-35 под руководством США, заявив, что это поможет укрепить связи с Вашингтоном и усилить безопасность НАТО.

Об этом он отметил в письменном комментарии, который он предоставил на вопрос Bloomberg, передает "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что лично выразил свою позицию американскому президенту Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме в сентябре, назвав решение об исключении Турции из программы F-35 из-за приобретения ею российского военного оборудования "несправедливым".

"С возвращением Трампа на должность появилась возможность перевести отношения между Турцией и США на более разумную и конструктивную основу", – отметил президент страны.

По его словам, получение Турцией самолетов F-35, "за которые она уже заплатила, и ее реинтеграция в программу являются важными и необходимыми для улучшения отношений с США и обороны НАТО".

В прошлом месяце агентство писало, что Турция стремится вернуть России системы противовоздушной обороны С-400, которые она приобрела почти десять лет назад, чтобы улучшить свои отношения с США и другими членами НАТО.

Близкий соратник президента США Том Баррак, который является послом в Турции, заявил, что Анкара близка к отказу от С-400, и предсказал, что вопрос может быть решен в течение ближайших четырех-шести месяцев.

В то же время недавно Министерство обороны Турции заявило, что в вопросе российской системы противовоздушной обороны С-400 не произошло никаких новых событий.