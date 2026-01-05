Німецький уряд засудив висловлювання Медведєва про викрадення Мерца

Німецький уряд рішуче відкинув коментарі колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва щодо можливого викрадення канцлера Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Медведєв напередодні заявив, що після подій у Венесуелі цілком може уявити подібну операцію захоплення щодо лідерів та інших країн, зокрема Фрідріха Мерца.

"Викрадення того ж неонациста Мерца може стати чудовим сюжетним поворотом у цьому карнавальному серіалі. Тут вже мало що може здивувати. Частка реалістичності є і в такому сценарії. Його якраз є за що переслідувати навіть у Німеччині. Тому не шкода буде. Тим більше, що бюргери страждають ні за що", – сказав він.

"Ми рішуче засуджуємо такі погрози", – заявив заступник речника уряду Себастіан Хілле в Берліні.

За його словами, уряд не бачить підстав для посилення заходів безпеки для захисту канцлера через ці коментарі.

"Наявні заходи безпеки виявилися ефективними і забезпечують захист, відповідний конкретній ситуації та рівню загрози, з яким стикається канцлер", – підкреслив Хілле. Канцлер Мерц "добре і надійно захищений", додав він.

Співробітники служби охорони Федерального кримінального поліцейського управління "є одними з найкращих у світі".

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

