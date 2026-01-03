Трамп заявив, що військові США схопили Мадуро і вивозять з Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військові схопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Трамп оголосив в соціальних мережах, що Сполучені Штати затримали Ніколаса Мадуро, лідера Венесуели, та його дружину і що їх вивозять з країни.

Трамп заявив, що Сполучені Штати здійснили "масштабний удар по Венесуелі". У своєму дописі в соціальних мережах він повідомив, що о 11:00 проведе пресконференцію в Мар-а-Лаго.

Варто зазначити, що перед цим Мадуро "засудив військову агресію США".

Посадовці США раніше заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.

