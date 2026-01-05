Немецкое правительство осудило высказывания Медведева о похищении Мерца

Немецкое правительство решительно отвергло комментарии бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Медведев накануне заявил, что после событий в Венесуэле вполне может представить подобную операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в частности Фридриха Мерца.

"Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Здесь уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Поэтому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что", – сказал он.

"Мы решительно осуждаем такие угрозы", – заявил заместитель спикера правительства Себастиан Хилле в Берлине.

По его словам, правительство не видит оснований для усиления мер безопасности для защиты канцлера из-за этих комментариев.

"Существующие меры безопасности оказались эффективными и обеспечивают защиту, соответствующую конкретной ситуации и уровню угрозы, с которым сталкивается канцлер", – подчеркнул Хилле. Канцлер Мерц "хорошо и надежно защищен", добавил он.

Сотрудники службы охраны Федерального уголовного полицейского управления "являются одними из лучших в мире".

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк.

