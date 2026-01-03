Президент Венесуели звинуватив США у військовій агресії

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни після того, як у перші години суботи в Каракасі і засудив "військову агресію, вчинену чинним урядом Сполучених Штатів".

Текст заяви наводить венесуельська газета El Nacional, повідомляє "Європейська правда".

У заяві, поширеній виконавчою владою Венесуели, сказано, що глава держави "підписав і наказав виконати указ про оголошення стану зовнішнього заворушення" з метою "захисту прав населення, повноцінного функціонування республіканських інститутів і негайного переходу до збройної боротьби".

Крім того, він наказав негайно розгорнути Командування з інтегрованої оборони нації та органи управління інтегрованою обороною у всіх штатах і муніципалітетах країни.

"Боліваріанська Республіка Венесуела відкидає, засуджує та викриває перед міжнародною спільнотою серйозну військову агресію, вчинену чинним урядом Сполучених Штатів Америки проти території Венесуели та її населення в цивільних і військових районах Каракаса, столиці Республіки, та штатів Міранда, Арагуа і Ла-Гуайра", – йдеться у заяві Мадуро.

"Цей акт становить грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, особливо статей 1 і 2, які закріплюють повагу до суверенітету, юридичної рівності держав та заборону застосування сили. Така агресія загрожує міжнародному миру та стабільності, особливо в Латинській Америці та Карибському басейні, і серйозно ставить під загрозу життя мільйонів людей", – заявив він.

За його словами, метою цього нападу є ніщо інше, як "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема нафти та корисних копалин".

Посадовці США раніше заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Повідомлення про вибухи з'явилися після того, як американські військові протягом кількох місяців проводили операції проти суден, які, як вважається, займалися контрабандою наркотиків у цьому регіоні, а адміністрація Трампа чинила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цей регіон було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військових кораблів, а президент Трамп протягом кількох тижнів натякав на можливу більш масштабну військову операцію.

