Бабіш не підтримав коаліційного партнера, який засумнівався в вині РФ у вибухах у Врбетіце

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш не має сумнівів, що за атакою у Врбетіце в 2014 році стояла Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

За словами Бабіша, уряд не розглядав заяви заступника голови коаліційної партії SPD Радіма Фіали, який стверджував, що не доведено, що за нападом стояла Росія.

Фіала заявив у неділю в програмі чеського телебачення, що не доведено, що за нападом стоїть Росія. В понеділок він заявив, що залишається при своїй думці.

"За цим стояла російська сторона. Також виходячи з того, як нас поінформували на рівні верховного державного прокурора, президента поліції, розвідки тощо", – заявив Бабіш.

"Я не знаю, чому я маю це коментувати. Ми були там, ми реагували як уряд на той час, і я не маю наміру вести ці дебати. Хтось має свою думку, я не маю потреби коментувати її будь-яким чином", – сказав він щодо того, чи коаліція реагувала на заяви Фіали.

Міністри партії ANO Бабіша Роберт Плага та Алеш Юхелка заявили перед понеділковим засіданням уряду, що не погоджуються із заявами заступника голови SPD. Плага зазначив, що інформація, яка була доступна під час попереднього уряду Бабіша, чітко показує, що версія Фіали не відповідає дійсності і що за нападом стоять агенти російської військової розвідки.

Нагадаємо, у чеському місті Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року стались два вибухи на складах із боєприпасами, орендованими чеською компанією Imex Group. Вони призвели до значних збитків і загибелі двох людей.

Чеська поліція вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники російської військової розвідки. Вони хотіли перешкодити доставці боєприпасів у райони, де Росія проводила військові операції.

Через те, що підозрювані перебувають у Росії, яка відмовилася співпрацювати з чеською поліцією, кримінальні слідчі не могли розпочати їх кримінальне переслідування.