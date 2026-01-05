Бабиш не поддержал коалиционного партнера, усомнившегося в вине РФ во взрывах во Врбетице

Премьер Чехии Андрей Бабиш не сомневается, что за атакой во Врбетице в 2014 году стояла Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

По словам Бабиша, правительство не рассматривало заявления заместителя председателя коалиционной партии SPD Радима Фиалы, который утверждал, что не доказано, что за нападением стояла Россия.

Фиала заявил в воскресенье в программе чешского телевидения, что не доказано, что за нападением стоит Россия. В понедельник он заявил, что остается при своем мнении.

"За этим стояла российская сторона. Также исходя из того, как нас проинформировали на уровне верховного государственного прокурора, президента полиции, разведки и т.д.", – заявил Бабиш.

"Я не знаю, почему я должен это комментировать. Мы были там, мы реагировали как правительство в то время, и я не намерен вести эти дебаты. Кто-то имеет свое мнение, я не имею необходимости комментировать его каким-либо образом", – сказал он относительно того, реагировала ли коалиция на заявления Фиалы.

Министры партии ANO Бабиша Роберт Плага и Алеш Юхелка заявили перед понедельничным заседанием правительства, что не согласны с заявлениями заместителя председателя SPD. Плага отметил, что информация, которая была доступна во время предыдущего правительства Бабиша, четко показывает, что версия Фиалы не соответствует действительности и что за нападением стоят агенты российской военной разведки.

Напомним, в чешском городе Врбетице в октябре и декабре 2014 года произошли два взрыва на складах с боеприпасами, арендованными чешской компанией Imex Group. Они привели к значительным убыткам и гибели двух человек.

Чешская полиция считает доказанным, что взрывы совершили сотрудники российской военной разведки. Они хотели помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия проводила военные операции.

Из-за того, что подозреваемые находятся в России, которая отказалась сотрудничать с чешской полицией, уголовные следователи не могли начать их уголовное преследование.