Орбан повторив, що не коритиметься міграційному тиску Брюсселя

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не дозволить Брюсселю перетворити Угорщину на країну мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У поширеному у соцмережах пропагандистському відеоролику Орбан нагадує про початок дії європейського міграційного пакту з 12 червня 2026 року, який, за його словами, зобов'язує Угорщину будувати табори для тисяч мігрантів і приймати мігрантів, переселених з Західної Європи.

Орбан наголосив, що не дозволить Угорщині стати країною мігрантів.

"Брюссель хоче, щоб в Угорщині були створені табори для мігрантів, проводилися примусові переселення і розглядалися тисячі справ про надання притулку. Відповідь – ні. Ми не прийматимемо мігрантів із Західної Європи, не будуватимемо табори і не віддамо наших кордонів. Ми не дозволимо іншим вирішувати, з ким нам жити", – заявив угорський прем’єр.

Крім того, Віктор Орбан напередодні парламентських виборів 2026 року попросив угорців проголосувати за його партію, аби Угорщина не опинилась втягненою у війну.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.