Орбан просить угорців "надати повноваження", щоб залишити Угорщину поза війною

Угорський прем’єр Віктор Орбан напередодні парламентських виборів 2026 року попросив угорців проголосувати за його партію, аби Угорщина не опинилась втягненою у війну.

Про це Орбан написав у понеділок на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Він анонсував пресконференцію з представниками міжнародної преси за кілька годин та зазначив, що "тем буде багато".

"У перші дні цього року ми отримали важливе нагадування про те, що ліберальний світовий порядок розпадається. Обрання президента Трампа стало для нього смертельним ударом", – написав Орбан, натякаючи, вочевидь, на події у Венесуелі.

Він додав, що новий світ ще "перебуває у стані становлення", а тому на угорців чекають "більш нестабільні, непередбачувані та небезпечні роки".

"У цій ситуації угорський народ повинен вибрати шлях у квітні цього року. Один зі шляхів веде до брюссельського глухого кута. Його представляє "Тиса" (опозиційна партія. – Ред.). В обмін на кілька поплескувань по плечу та імунітет вони погодяться на угоди з Брюсселем і виконають усі їхні вимоги. Вони скажуть "так" війні, фінансуванню України, поселенню мігрантів та гендерній пропаганді", – заявив Орбан.

Натомість, за його словами, його партія "Фідес" пропонує угорцям шлях миру та безпеки.

"Ми не хочемо відправляти угорську молодь на фронт і не хочемо руйнувати країну та угорську економіку. Ми маємо план і намір зробити Угорщину переможцем історичної епохи, що стоїть перед нами. Для цього ми повинні передусім залишитися поза війною. Для цього ми просимо угорський народ надати нам повноваження у 2026 році", – додав Орбан.

За даними агентства Bloomberg, Орбан у разі поразки своєї партії "Фідес" на виборах розглядає варіант переміститися на президентську посаду і спробувати змінити законодавство так, щоб розширити президентські повноваження.

Опозиційна партія "Тиса" все ще має значну перевагу в опитуваннях над партією Орбана "Фідес", але вона скорочується.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.