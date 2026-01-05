Орбан повторил, что не будет подчиняться миграционному давлению Брюсселя

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не позволит Брюсселю превратить Венгрию в страну мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В распространенном в соцсетях пропагандистском видеоролике Орбан напоминает о вступлении в силу европейского миграционного пакта с 12 июня 2026 года, который, по его словам, обязывает Венгрию строить лагеря для тысяч мигрантов и принимать мигрантов, переселенных из Западной Европы.

Орбан подчеркнул, что не позволит Венгрии стать страной мигрантов.

"Брюссель хочет, чтобы в Венгрии были созданы лагеря для мигрантов, проводились принудительные переселения и рассматривались тысячи дел о предоставлении убежища. Ответ – нет. Мы не будем принимать мигрантов из Западной Европы, не будем строить лагеря и не отдадим наши границы. Мы не позволим другим решать, с кем нам жить", – заявил венгерский премьер.

Кроме того, Виктор Орбан накануне парламентских выборов 2026 года попросил венгров проголосовать за его партию, чтобы Венгрия не оказалась втянутой в войну.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.