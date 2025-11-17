Орбан вважає своїм головним суперником на виборах не Мадяра, а Брюссель

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Опитування показують, що партія "Фідес" Орбана відстає від угорської опозиційної партії "Тиса", очолюваної Петером Мадяром.

Відповідаючи на питання щодо того, чи прийме він результат, якщо програє вибори – Орбан сказав, що має "практику" в опозиції і не турбується про своє політичне виживання.

"Я не тільки рекордсмен за тривалістю перебування на посаді прем'єр-міністра, але й рекордсмен за тривалістю перебування на посаді лідера опозиції. Я маю досвід. Я провів 16 років у політиці як лідер опозиції. Не бійтеся. Я знаю, як продовжувати", – заявив угорський прем’єр.

В інтерв’ю Орбан також назвав Європейський Союз "небезпекою" для Угорщини.

"Вони шантажують нас. Вони намагаються задушити нас економічно та фінансово".

Відтак він заявив, що його "головним супротивником" на виборах є не Мадяр, а Брюссель.

"Брюссель хотів би змінити уряд Угорщини. Вони хотіли б, щоб уряд Угорщини, як і уряд Польщі, виконував вказівки Брюсселя щодо міграції, економіки та війни. Але я не така людина", – додав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно угорські провладні ЗМІ повідомили, що в інтернеті з'явилася база даних, пов'язана з партією "Тиса", яка містить імена, адреси електронної пошти та інші дані близько 200 тисяч людей.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав інцидент викраденням даних у результаті кібератаки, яких його партія зазнає останні кілька місяців від "міжнародних мереж, зацікавлених у збереженні влади уряду Орбана".

Після цього Орбан доручив провести розслідування кібератаки на головну опозиційну партію "Тиса", стверджуючи, що до неї нібито причетні українці. Мадяр своєю чергою відкинув причетність України.

На початку листопада, коли Орбан відвідував Трампа, президент США висловив захоплення угорським премʼєром та сказав, що він досягне успіху на наступних виборах.