Мерц: Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна "на межі гуманітарної енергетичної кризи".

Про це йдеться в листі канцлера до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Мерц звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, зазначивши, що Україна "на межі гуманітарної енергетичної кризи".

За його словами, Путін не прагне до перемир'я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші на сьогоднішній день атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.

Німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи справжні гарантії безпеки, наголошує Мерц.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 6 січня, у Парижі відбудеться зустріч лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих", які мають фіналізувати гарантії безпеки для України від цієї коаліції.

В Єврокомісії нагадали, що головною гарантією безпеки Києву від Європейського Союзу як об’єднання є перспектива вступу України у ЄС.