Мерц: Украина на грани гуманитарного энергетического кризиса

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина "на грани гуманитарного энергетического кризиса".

Об этом говорится в письме канцлера к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ, передает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Мерц обратился к партиям коалиции накануне встречи "коалиции решительных" в Париже, отметив, что Украина "на грани гуманитарного энергетического кризиса".

По его словам, Путин не стремится к перемирию в четвертую зиму войны, а наоборот, отдал приказ о самых серьезных на сегодняшний день атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому Мерц обвиняет российское руководство в военных преступлениях.

Немецкое правительство стремится положить конец войне. Однако это возможно только при условии, что на этот раз Украина получит от США и Европы реальные гарантии безопасности, отмечает Мерц.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 6 января, в Париже состоится встреча лидеров государств-участников "коалиции решительных", которые должны финализировать гарантии безопасности для Украины от этой коалиции.

В Еврокомиссии напомнили, что главной гарантией безопасности Киеву от Европейского Союза как объединения является перспектива вступления Украины в ЕС.