Начальники генштабів Франції, Британії та України обговорили гарантії безпеки

Начальники генеральних штабів збройних сил Франції, Великої Британії та України зустрілися у Парижі перед засіданням лідерів "коаліції рішучих" для обговорення гарантій безпеки для Києва.

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомив очільник Генштабу Збройних Сил Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі X.

Генерал повідомив, що зустрівся у Парижі з британським колегою генералом Річем Найтоном, начальником Генштабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також із командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. В центрі обговорення були гарантії безпеки для України та умови їх реалізації.

Фото: X/@CEMA_FR

"Поточна військова робота, яка ведеться вже кілька місяців разом з нашою коаліцією та у співпраці зі Сполученими Штатами, підтримує політичні кроки, спрямовані на встановлення тривалого миру на нашому континенті", – додав Мандон.

Ця зустріч відбувається перед засіданням "коаліції рішучих" у Парижі, в якому візьмуть участь представники 35 держав та організацій (27 на рівні лідерів).

Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічі лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за 5 пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.

На засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

В Єврокомісії нагадали, що головною гарантією безпеки Києву від Європейського Союзу як об’єднання є перспектива вступу України у ЄС.