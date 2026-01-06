Начальники генштабов Франции, Британии и Украины в Париже обсудили гарантии безопасности

Начальники генеральных штабов вооруженных сил Франции, Великобритании и Украины встретились в Париже перед заседанием лидеров "коалиции решительных" для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава Генштаба Вооруженных Сил Франции генерал Фабьен Мандон в соцсети X.

Генерал сообщил, что встретился в Париже с британским коллегой генералом Ричем Найтоном, начальником Генштаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым, а также с командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. В центре обсуждения были гарантии безопасности для Украины и условия их реализации.

"Текущая военная работа, которая ведется уже несколько месяцев вместе с нашей коалицией и в сотрудничестве с Соединенными Штатами, поддерживает политические шаги, направленные на установление прочного мира на нашем континенте", – добавил Мандон.

Эта встреча происходит перед заседанием "коалиции решительных" в Париже, в котором примут участие представители 35 государств и организаций (27 на уровне лидеров).

Как сообщала "Европейская правда", на встрече лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по 5 пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

На заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

В Еврокомиссии напомнили, что главной гарантией безопасности Киеву от Европейского Союза как объединения является перспектива вступления Украины в ЕС.