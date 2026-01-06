Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский во вторник прибыл в Париж, где состоится встреча "коалиции решительных".

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

По словам Никифорова, сначала у президента запланирована отдельная встреча с Эмманюэлем Макроном, а затем – их совместная встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В 15:00 по местному времени начнется заседание "коалиции решительных", все речи будут звучать за закрытыми дверями.

В 18:15 состоится совместная пресс-конференция президента Зеленского и лидеров формата Е3: Макрона, Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Вечером также будет отдельная встреча украинской переговорной команды во главе с президентом с американской делегацией.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания "коалиции решительных" в Париже во вторник, 6 января, лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по 5 пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.

В Еврокомиссии напомнили, что главной гарантией безопасности для Киева от Европейского Союза как объединения является перспектива вступления Украины в ЕС.