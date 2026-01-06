Зеленський поділився деталями зустрічі з Макроном у Парижі

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном: вони детально обговорили подальші дипломатичні кроки.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як відомо, у Парижі 6 січня проходить засідання країн "коаліції рішучих". Зеленський також перебуває із візитом у французькій столиці.

Він розповів, що під час зустрічі із Макроном вони говорили про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і про підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії.

"Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки", – поділився він.

За словами Зеленського, сьогоднішня зустріч "коаліції рішучих" у Парижі – найбільш репрезентативна, адже у ній беруть участь лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли.

"Готуємо важливі політичні кроки. Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру", – додав Зеленський.

Як раніше писала "ЄвроПравда", у засіданні "коаліції рішучих" беруть участь лідери 27 держав, ще чотири держави представлені на міністерському рівні, чотири – на рівні послів та спецпредставників, а також присутні очільники ЄС та НАТО.

Раніше повідомляли, що на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Під час засідання "коаліції рішучих" лідери держав-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за 5 пунктами, які включають розміщення багатонаціональних збройних сил на території України.