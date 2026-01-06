Зеленский поделился деталями встречи с Макроном в Париже

Президент Владимир Зеленский встретился со своим французским визави Эмманюэлем Макроном: они подробно обсудили дальнейшие дипломатические шаги.

Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Как известно, в Париже 6 января проходит заседание стран "коалиции решительных". Зеленский также находится с визитом во французской столице.

Он рассказал, что во время встречи с Макроном они говорили о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о защите и о поддержке, которая сможет укрепить украинские позиции в дипломатии.

"Очень основательно говорили и о дипломатии, наших шагах", – поделился он.

По словам Зеленского, сегодняшняя встреча "коалиции решительных" в Париже – наиболее репрезентативная, ведь в ней принимают участие лидеры государств, руководители международных организаций, министерский уровень и послы.

"Готовим важные политические шаги. Дипломатия и реальная помощь должны идти бок о бок. Россия не прекращает ударов по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши общины, критическую инфраструктуру", – добавил Зеленский.

Как ранее писала "ЕвроПравда", в заседании "коалиции решительных" принимают участие лидеры 27 государств, еще четыре государства представлены на министерском уровне, четыре – на уровне послов и спецпредставителей, а также присутствуют руководители ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

Во время заседания "коалиции решительных" лидеры государств-участников возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по 5 пунктам, которые включают размещение многонациональных вооруженных сил на территории Украины.