ЗМІ розповіли про проєкт декларації "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України

У проєкті декларації зустрічі "коаліції рішучих" йдеться про те, що США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нападу на Україну.

Про це пише Радіо Свобода, яке ознайомилося з документом, передає "Європейська правда".

Як відомо, у вівторок, 6 січня, у французькій столиці проходить зустріч "коаліції рішучих" за участю 27 країн.

Згідно з проєктом декларації, після набуття чинності режиму припинення вогню в Україні планується запуск системи гарантій, до яких будуть входити п’ять компонентів:

участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

підтримка Збройних Сил України;

багатонаціональні сили для України;

зобов’язання у разі майбутнього нападу;

зобов’язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Як зазначається, механізм моніторингу та верифікації припинення вогню має працювати під керівництвом США з міжнародною участю, зокрема і вкладом від "коаліції рішучих".

Також, як свідчить проєкт декларації, передбачено створення спеціальної комісії для розгляду порушень і визначення заходів реагування.

У контексті підтримки ЗСУ йдеться про:

фінансування закупівель озброєнь;

підтримку оборонного бюджету;

доступ до оборонних складів для швидкого посилення у разі загрози;

допомогу у створенні оборонних укріплень.

За формування багатонаціональних сил для України відповідатиме "коаліція рішучих", вони будуть створені "з метою підтримки відновлення Збройних Сил України та посилення стримування".

Як зазначається, ці сили діятимуть на запит України після достовірного припинення бойових дій і матимуть європейське лідерство "із залученням також неєвропейських членів коаліції та з участю США, зокрема з використанням американських спроможностей у сфері розвідки та логістики, а також із зобов’язанням США підтримати ці сили у разі нападу".

Щодо дій у разі повторного нападу Росії, як свідчить документ, остаточно узгодження немає.

"Ми домовилися фіналізувати обов’язкові зобов’язання, які визначатимуть наш підхід до підтримки України та відновлення миру і безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії", – йдеться у проєкті декларації.

Ці зобов’язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, запровадження додаткових санкцій.

Щодо оборонної співпраці, то мова про сферу підготовки кадрів, спільне виробництво зброї, а також розвідувальну співпрацю.

Раніше повідомляли, що на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф. Крім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Президент Володимир Зеленський, який перебуває у Парижі з візитом, вже зустрівся зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном.