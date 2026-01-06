СМИ рассказали о проекте декларации "коалиции решительных" по гарантиям безопасности для Украины
В проекте декларации встречи "коалиции решительных" говорится о том, что США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы "коалиции" в случае нападения на Украину.
Об этом пишет Радио Свобода, которое ознакомилось с документом, передает "Европейская правда".
Как известно, во вторник, 6 января, во французской столице проходит встреча "коалиции решительных" с участием 27 стран.
Согласно проекту декларации, после вступления в силу режима прекращения огня в Украине планируется запуск системы гарантий, в которые будут входить пять компонентов:
- участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;
- поддержка Вооруженных Сил Украины;
- многонациональные силы для Украины;
- обязательства в случае будущего нападения;
- обязательства углублять оборонное сотрудничество с Украиной.
Как отмечается, механизм мониторинга и верификации прекращения огня должен работать под руководством США с международным участием, в том числе и вкладом от "коалиции решительных".
Также, как свидетельствует проект декларации, предусмотрено создание специальной комиссии для рассмотрения нарушений и определения мер реагирования.
В контексте поддержки ВСУ речь идет о:
- финансировании закупок вооружений;
- поддержке оборонного бюджета;
- доступ к оборонным складам для быстрого усиления в случае угрозы;
- помощь в создании оборонительных укреплений.
За формирование многонациональных сил для Украины будет отвечать "коалиция решительных", они будут созданы "с целью поддержки восстановления Вооруженных Сил Украины и усиления сдерживания".
Как отмечается, эти силы будут действовать по запросу Украины после достоверного прекращения боевых действий и будут иметь европейское лидерство "с привлечением также неевропейских членов коалиции и с участием США, в частности с использованием американских возможностей в сфере разведки и логистики, а также с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения".
Относительно действий в случае повторного нападения России, как свидетельствует документ, окончательно согласования нет.
"Мы договорились финализировать обязательные обязательства, которые будут определять наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", – говорится в проекте декларации.
Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатические инициативы, введение дополнительных санкций.
Что касается оборонного сотрудничества, то речь о сфере подготовки кадров, совместном производстве оружия, а также разведывательном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.
Президент Владимир Зеленский, который находится в Париже с визитом, уже встретился со своим французским визави Эмманюэлем Макроном.