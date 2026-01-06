Як терористи позбавили Берлін електрики і які уроки з цього варто винести

Масштабний блекаут, внаслідок якого без електрики залишилася чимала частина столиці впливової європейської держави. Саме це сталося на початку року в Берліні – і причиною масштабних відключень стало не природне лихо або ж технічні негаразди, і навіть не провокації агентів РФ – а теракт ультралівого радикального угруповання Vulkangruppe (або просто Vulkan).

Це вже не перша атака німецьких ліворадикалів на енергетичну інфраструктуру. І напевно – не остання.

А отже, перед владою Німеччини постав дуже непростий виклик: як унеможливити такі напади у майбутньому або принаймні мінімізувати шкоду від них.

Докладніше про удар по німецькій столиці, про мотивацію організаторів теракту і реакцію Німеччини, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів. Далі – стислий її виклад.

Зранку 3 січня у Берліні без електрики залишилось близько 50 тисяч домогосподарств і понад дві тисячі підприємств німецької столиці. Потерпілі райони Ніколасзеє, Целендорф, Ванзее та Ліхтерфельде – це одні з найбільш престижних і зелених частин німецької столиці.

Через масштаби ушкоджень швидко відновити подачу живлення не вдалося.

У неділю 3 січня повернули електрику до 10 тисяч домогосподарств у районі Ліхтерфельде. Однак більшість споживачів чекатимуть підключення до 8 січня.

Інтрига щодо винуватця протрималася недовго – вже наступного дня ультраліва екстремістська група Vulkangruppe (в перекладі "група Вулкан") випустила заяву, в якій взяла на себе відповідальність за теракт.

Сам теракт "вулканівці" назвали "дією на благо суспільства". За їхніми словами, підпал кабельного моста є протестом проти "непомірної жадібності до енергії" та зростаючого економічного і політичного впливу технологічних корпорацій, які завдають шкоди не лише довкіллю, а й соціальній справедливості.

Група детально описала, як саме вони здійснили атаку.

До речі, Vulkangruppe вже влаштовувала схожу диверсію – у березні 2024 року у землі Бранденбург через підпал ЛЕП постраждав завод американської компанії Tesla.

При цьому Vulkangruppe – не єдина ліворадикальна організація, що практикує теракти.

На початку вересня 2025 року ліворадикальна група Einige Anarchist:innen взяла на себе відповідальність за підпал опор ліній електропередачі на південному сході Берліна.

Автори послання стверджували, що їхньою метою був технопарк Adlershof: акція відбулася під гаслом "Саботувати технологічний наступ – перекрити живлення військово-промисловому комплексу".

Останнє – свідчення того, що такі дії можуть становити загрозу і для підтримки України.

А відповідно – хай наразі свідчень "російського сліду" в цих терактах і немає, у Кремлі напевно вже вивчають можливість використання цього інструменту впливу.

Аналізуючи останні напади на енергетичну інфраструктуру, німецькі експерти з питань критичної інфраструктури наголошують, що проблема полягає в тому, що не було створено систему управління надзвичайними ситуаціями.

Незалежна робоча група експертів з критичної інфраструктури AG Kritis неодноразово попереджала, що електромережі повинні бути спроєктовані таким чином, щоб вони не могли вийти з ладу через відмову однієї точки. Це означає, що об'єкти повинні бути краще захищені фізично, але оператори також повинні підтримувати потужності для надзвичайних ситуацій.

Посилення заходів безпеки на рівні інфраструктури, оперативна реакція правоохоронних органів і найголовніше – розробка ефективних стратегій для запобігання подібним інцидентам у майбутньому мають стати пріоритетами для уряду та відповідальних органів.

В іншому разі свій план подолання цих проблем суспільству подадуть інші екстремісти – тільки цього разу праві.

