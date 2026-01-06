Как террористы лишили Берлин электричества и какие уроки из этого стоит извлечь

Масштабный блэкаут, в результате которого без электричества осталась значительная часть столицы влиятельного европейского государства. Именно это произошло в начале года в Берлине – и причиной масштабных отключений стало не стихийное бедствие или технические неполадки, и даже не провокации агентов РФ – а теракт ультралевой радикальной группировки Vulkangruppe (или просто Vulkan).

Это уже не первая атака немецких леворадикалов на энергетическую инфраструктуру. И наверняка – не последняя.

А значит, перед властями Германии встал очень сложный вызов: как предотвратить такие нападения в будущем или, по крайней мере, минимизировать ущерб от них.

Подробнее об ударе по немецкой столице, о мотивации организаторов теракта и реакции Германии читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской Берлин во тьме: как Германия столкнулась с новым типом терактов. Далее – краткое изложение статьи.

Утром 3 января в Берлине без электричества осталось около 50 тысяч домохозяйств и более двух тысяч предприятий немецкой столицы. Пострадавшие районы Николасзее, Целендорф, Ванзее и Лихтерфельде – это одни из самых престижных и зеленых частей немецкой столицы.

Из-за масштабов повреждений быстро восстановить подачу электроэнергии не удалось.

В воскресенье, 3 января, электричество вернули 10 тысячам домохозяйств в районе Лихтерфельде. Однако большинство потребителей будут ждать подключения до 8 января.

Интрига относительно виновника продержалась недолго – уже на следующий день ультралевая экстремистская группа Vulkangruppe (в переводе "группа Вулкан") выпустила заявление, в котором взяла на себя ответственность за теракт.

Сам теракт "вулкановцы" назвали "действием на благо общества". По их словам, поджог кабельного моста является протестом против "безобразной жадности к энергии" и растущего экономического и политического влияния технологических корпораций, которые наносят ущерб не только окружающей среде, но и социальной справедливости.

Группа подробно описала, как именно они осуществили атаку.

Кстати, Vulkangruppe уже устраивала подобную диверсию – в марте 2024 года в земле Бранденбург из-за поджога ЛЭП пострадал завод американской компании Tesla.

При этом Vulkangruppe – не единственная леворадикальная организация, практикующая теракты.

В начале сентября 2025 года леворадикальная группа Einige Anarchist:innen взяла на себя ответственность за поджог опор линий электропередачи на юго-востоке Берлина.

Авторы послания утверждали, что их целью был технопарк Adlershof: акция прошла под лозунгом "Саботировать технологическое наступление – перекрыть питание военно-промышленному комплексу".

Последнее – свидетельство того, что такие действия могут представлять угрозу и для поддержки Украины.

А соответственно – пусть пока и нет свидетельств "российского следа" в этих терактах, в Кремле наверняка уже изучают возможность использования этого инструмента влияния.

Анализируя последние нападения на энергетическую инфраструктуру, немецкие эксперты по вопросам критической инфраструктуры отмечают, что проблема заключается в том, что не была создана система управления чрезвычайными ситуациями.

Независимая рабочая группа экспертов по критической инфраструктуре AG Kritis неоднократно предупреждала, что электросети должны быть спроектированы таким образом, чтобы они не могли выйти из строя из-за отказа одной точки. Это означает, что объекты должны быть лучше защищены физически, но операторы также должны поддерживать мощности для чрезвычайных ситуаций.

Усиление мер безопасности на уровне инфраструктуры, оперативная реакция правоохранительных органов и самое главное – разработка эффективных стратегий для предотвращения подобных инцидентов в будущем должны стать приоритетами для правительства и ответственных органов.

В противном случае свой план преодоления этих проблем обществу представят другие экстремисты – только на этот раз правые.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской Берлин во тьме: как Германия столкнулась с новым типом терактов.