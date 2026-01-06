"Коаліція рішучих" створить координаційний центр за участю США та України у Парижі

На базі оперативного штабу "коаліції рішучих" у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Про це йдеться у проєкті декларації за результатами засідання "коаліції рішучих" на рівні лідерів держав у Парижі 6 січня, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

"Коаліція рішучих" створить координаційний центр у Парижі, який опікуватиметься гарантіями безпеки для України.

"Ми вирішили створити координаційний осередок США/України/Коаліції при оперативному штабі Коаліції в Парижі", – йдеться в проєкті документа.

Варто зауважити, що Паризька декларація, яку мають підписати лідери держав-учасниць "коаліції рішучих", має назву "Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні" і стисло описує основні гарантії, які Україні планують надати західні партнери, включаючи Європу та США.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкті декларації зустрічі "коаліції рішучих" також йдеться про те, що США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нападу на Україну.

Як відомо, у вівторок, 6 січня, у французькій столиці проходить зустріч "коаліції рішучих" за участю 27 країн.

Президент Володимир Зеленський, який перебуває у Парижі з візитом, вже зустрівся зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном.