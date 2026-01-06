"Коалиция решительных" создаст координационный центр с участием США и Украины в Париже

На базе оперативного штаба "коалиции решительных" в Париже будет создан специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Об этом говорится в проекте декларации по результатам заседания "коалиции решительных" на уровне лидеров государств в Париже 6 января, с которым имела возможность ознакомиться корреспондент "Европейской правды".

"Коалиция решительных" создаст координационный центр в Париже, который будет заниматься гарантиями безопасности для Украины.

"Мы решили создать координационный центр США/Украины/Коалиции при оперативном штабе Коалиции в Париже", – говорится в проекте документа.

Стоит заметить, что Парижская декларация, которую должны подписать лидеры государств-участников "коалиции решительных", называется "Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине" и кратко описывает основные гарантии, которые Украине планируют предоставить западные партнеры, включая Европу и США.

Как сообщала "Европейская правда", в проекте декларации встречи "коалиции решительных" также говорится о том, что США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы "коалиции" в случае нападения на Украину.

Как известно, во вторник, 6 января, во французской столице проходит встреча "коалиции решительных" с участием 27 стран.

Президент Владимир Зеленский, который находится в Париже с визитом, уже встретился со своим французским визави Эмманюэлем Макроном.