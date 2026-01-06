Зеленський увійшов до трійки найпопулярніших у Польщі іноземних політиків

Президент Володимир Зеленський – серед трьох іноземних політиків, яких поляки найчастіше називали політиками року.

Такими є результати опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet

Як зазначили соціологи, вибір політика року серед представників міжнародної політичної сцени, як правило, викликає у поляків більше труднощів, ніж визначення найвидатнішого представника національної політики.

"У грудні 2025 року з цим мали проблеми трохи більш як двоє п'ятих опитаних (41%), а ще більше чверті (27%) вважали, що жоден із відомих їм іноземних політиків не відіграв протягом останніх дванадцяти місяців настільки значної ролі в міжнародній політиці, щоб заслужити цей титул", – йдеться в дослідженні. 1% респондентів відмовилися відповідати.

Титул політика року-2025 у світі поляки присудили президенту США Дональду Трампу – так вважають 11% опитаних. На другому місці рейтингу опинився президент України Володимир Зеленський, якого вказали 5% опитаних. Подіум замикає президент Франції Емманюель Макрон з 3% голосів.

Решту політиків вказали лише деякі респонденти. Приблизно 1% респондентів вказали: голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн; прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана; колишнього президента США Джо Байдена; мера Нью-Йорка Зорана Мамдані; папу Лева XIV; віцепрезидента США Джей Ді Венса, а також главу польського МЗС Радослава Сікорського. 4% опитаних назвали інші імена.

Раніше повідомляли, що більшість поляків не сподіваються на закінчення війни в Україні у 2026 році.

Крім того, понад половина опитаних поляків виступають проти запровадження тимчасового податку для фінансування модернізації польської армії.