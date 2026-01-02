Більшість поляків не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році

Більшість поляків не сподіваються на закінчення війни в Україні у 2026 році.

Про це свідчить опитування, проведене IBRiS на замовлення Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показує, що 59,6% респондентів не вірять у закінчення війни в Україні у 2026 році.

21,6% респондентів дотримуються протилежної думки, а 18,9% не мають думки з цього приводу.

Серед тих, хто вважає, що війна не закінчиться, переважають прихильники влади (64%), але прихильників опозиції також чимало (59%).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 30 грудня, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів.

Він також заявив, що Сполучені Штати готові у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив ці дані, але зазначив, що переговори на цю тему зі США ведуться.