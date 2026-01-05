Більшість поляків виступають проти податку для модернізації армії

Понад половина опитаних поляків виступають проти запровадження тимчасового податку для фінансування модернізації польської армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опубліковане в понеділок опитування IBRiS, проведене на замовлення газети Rzeczpospolita.

В опитуванні респондентів запитали, чи слід ввести тимчасовий податок для фінансування модернізації польської армії у зв'язку зі все більшою загрозою з боку Росії та вищими витратами на оборону.

Загалом майже 58% опитаних вважають, що такий податок не повинен бути введений. Відповідь "скоріше ні" вказали 30,4% респондентів, а "однозначно ні" – 27,4%.

Позитивно оцінили цю ідею близько 32% опитаних (24,2% "скоріше так" і 8,2% "однозначно так").

Решта 9,1% не мають сформованої думки з цього питання.

Згідно з опитуванням, найбільше прихильників введення такого податку – серед осіб, які підтримують урядову коаліцію.

Опитування було проведено 19-20 грудня 2025 року.

Раніше повідомляли, що більшість поляків не сподіваються на закінчення війни в Україні у 2026 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 30 грудня, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів.