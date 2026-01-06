Прем’єр Норвегії розповів про можливу роль норвезьких військових у гарантіях безпеки для України

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Норвегія може зробити свій внесок у стримуючий контингент союзників в Україні у межах "гарантій безпеки", також можлива участь норвезьких інструкторів у підготовці українських військових на території України.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі перед зустріччю "коаліції рішучих" у Парижі наводить NRK.

Стьоре акцентував, що норвезький внесок у стримуючий контингент союзників в Україні відбудеться лише після зупинки "гарячої" війни і надійного припинення бойових дій.

За його словами, країни Північної Європи та Балтії збираються формувати власну "українську" бригаду всередині України.

"Також не виключаю, що норвезькі військові могли б долучатись до навчання українських військових всередині України", – сказав Стьоре.

"Наша мета – гарантувати, що коли настане мир, завершення війни – це не має стати шляхом до нового конфлікту за короткий час. Тож гарантії безпеки важливі. Вони мають бути надійними. І найважливіше – щоб Україна була обороноздатною", – зазначив прем’єр Норвегії.

ЗМІ дізналися про проєкт декларації "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України, який обговорюють у Парижі.

Серед іншого, йдеться про створення координаційного центру за участю США та України у Парижі.