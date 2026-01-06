Укр Рус Eng

Прем’єр Норвегії розповів про можливу роль норвезьких військових у гарантіях безпеки для України

Новини — Вівторок, 6 січня 2026, 17:33 — Марія Ємець

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Норвегія може зробити свій внесок у стримуючий контингент союзників в Україні у межах "гарантій безпеки", також можлива участь норвезьких інструкторів у підготовці українських військових на території України. 

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі перед зустріччю "коаліції рішучих" у Парижі наводить NRK.

Стьоре акцентував, що норвезький внесок у стримуючий контингент союзників в Україні відбудеться лише після зупинки "гарячої" війни і надійного припинення бойових дій. 

За його словами, країни Північної Європи та Балтії збираються формувати власну "українську" бригаду всередині України. 

"Також не виключаю, що норвезькі військові могли б долучатись до навчання українських військових всередині України", – сказав Стьоре. 

"Наша мета – гарантувати, що коли настане мир, завершення війни – це не має стати шляхом до нового конфлікту за короткий час. Тож гарантії безпеки важливі. Вони мають бути надійними. І найважливіше – щоб Україна була обороноздатною", – зазначив прем’єр Норвегії. 

ЗМІ дізналися про проєкт декларації "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України, який обговорюють у Парижі. 

Серед іншого, йдеться про створення координаційного центру за участю США та України у Парижі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Мирні переговори
Реклама: