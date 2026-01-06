Премьер Норвегии рассказал о возможной роли норвежских военных в гарантиях для Украины

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал, что Норвегия может внести свой вклад в сдерживающий контингент союзников в Украине в рамках "гарантий безопасности", также возможно участие норвежских инструкторов в подготовке украинских военных на территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии перед встречей "коалиции решительных" в Париже приводит NRK.

Стёре акцентировал, что норвежский вклад в сдерживающий контингент союзников в Украине состоится только после остановки "горячей" войны и надежного прекращения боевых действий.

По его словам, страны Северной Европы и Балтии собираются формировать собственную "украинскую" бригаду внутри Украины.

"Также не исключаю, что норвежские военные могли бы участвовать в подготовке украинских военных на территории Украины", – сказал Стёре.

"Наша цель – гарантировать, что когда наступит мир, завершение войны – это не должно стать путем к новому конфликту через краткое время. Поэтому гарантии безопасности важны. Они должны быть надежными. И самое важное – чтобы Украина была обороноспособной", – отметил премьер Норвегии.

СМИ узнали о проекте декларации "коалиции решительных" по гарантиям безопасности для Украины, который обсуждают в Париже.

Среди прочего, речь идет о создании координационного центра с участием США и Украины в Париже.