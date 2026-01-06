Туск після зустрічі в Парижі: ми візьмемо на себе ключову роль у логістиці допомоги Україні

Кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі так званої "коаліції рішучих" у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Представники 35 країн зібралися, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Прем'єр-міністр Туск під час виступу в Парижі сказав, що "зарано робити надто оптимістичні заяви".

Глава польського уряду зазначив, що для ефективного тиску на Росію необхідно уточнити спільну позицію ЄС, США та інших країн коаліції рішучих.

"З кожним тижнем ми наближаємося до конкретних рішень", – запевнив Туск, додавши, що у вівторок у Парижі обговорювали, зокрема, те, як країни розуміють свою роль у гарантіях безпеки для Києва.

"Польща виконає всі завдання в галузі логістики для підтримки України, вона буде провідною державою в цій сфері", – повідомив прем'єр-міністр. Кожне завдання має свого національного лідера.

Туск зазначив, що партнери не очікують присутності польських військ в Україні.

Раніше стало відомо, що на базі оперативного штабу "коаліції рішучих" у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкті декларації зустрічі "коаліції рішучих" також йдеться про те, що США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили "коаліції" у разі нападу на Україну.