Туск после встречи в Париже: мы возьмем на себя ключевую роль в логистике помощи Украине

Каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи так называемой "коалиции решительных" в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Представители 35 стран собрались, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Премьер-министр Туск во время выступления в Париже сказал, что "раньше делать слишком оптимистичные заявления".

Глава польского правительства отметил, что для эффективного давления на Россию необходимо уточнить общую позицию ЕС, США и других стран коалиции решительных.

"С каждой неделей мы приближаемся к конкретным решениям", – заверил Туск, добавив, что во вторник в Париже обсуждали, в частности, то, как страны понимают свою роль в гарантиях безопасности для Киева.

"Польша выполнит все задачи в области логистики для поддержки Украины, она будет ведущим государством в этой сфере", – сообщил премьер-министр. Каждая задача имеет своего национального лидера.

Туск отметил, что партнеры не ожидают присутствия польских войск в Украине.

Ранее стало известно, что на базе оперативного штаба "коалиции решительных" в Париже будет создан специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Как сообщала "Европейская правда", в проекте декларации встречи "коалиции решительных" также говорится, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нападения на Украину.