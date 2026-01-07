Зеленський анонсував нові перемовини з представниками США: говоритимуть про території

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову сесію перемовин з представниками президента США Дональда Трампа, на якій, зокрема, обговорять територіальні питання.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у Telegram.

Президент написав, що розраховує на обговорення з американськими представниками "найскладніших питань" з рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій.

За словами Зеленського, на зустрічах Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов, очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця й радник ОП Олександр Бевз.

Українська команда обговорить можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами, повідомив президент. Зеленський заявив, що Україна готова до обговорення складних питань щодо завершення війни.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну", – написав Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

З американського боку на зустрічі були присутні спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди та повідомив, що 7 січня команди продовжать роботу над гарантіями безпеки та рамковою угодою про завершення війни.