В Іспанії вперше допустили розміщення своїх військових в Україні

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Санчес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.

Прем’єр-міністр заявив, що Іспанія "як велика європейська країна" братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.



Санчес заявив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".

На запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес сказав, як це Іспанія вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".

"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?" – заявив він.

До цього прем’єр-міністр Іспанії Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні припустив, що його країна може розмістити своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Німеччина може моніторити дотримання режиму припинення вогню в Україні у разі його досягнення.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.