В Испании впервые допустили размещение своих военных в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

Санчес после встречи "коалиции решительных" в Париже заявил, что со следующего понедельника начнет серию встреч с представителями большинства парламентских групп для обсуждения потенциального вклада Испании в мирный процесс в Украине.

Премьер-министр заявил, что Испания "как большая европейская страна" будет участвовать в принятии решений в случае прекращения огня и возможности для установления устойчивого мира в Украине.

Санчес заявил, что этот вклад должен охватывать как усилия по восстановлению, так и "военные возможности".

На вопрос, предусматривает ли он возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии, Санчес сказал, как это Испания уже демонстрировала подобные шаги "в других частях мира".

"Если мы сделали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?" – заявил он.

До этого премьер-министр Испании Санчес заявлял, что еще преждевременно говорить о присутствии испанских военных в Украине. В то же время такое решение потребует поддержки Конгресса депутатов.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни предположил, что его страна может разместить своих военных в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Германия может мониторить соблюдение режима прекращения огня в Украине в случае его достижения.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.