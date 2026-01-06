Мерц пропонує моніторити перемир'я в Україні з території якоїсь з країн НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Німеччина може взяти участь у діях з метою забезпечення можливого перемир'я в Україні.

Про це він сказав на пресконференції в Парижі після зустрічі "коаліції рішучих", цитують німецькі ЗМІ, передає "Європейська правда".

"Це може включати, наприклад, розгортання військ для України на сусідній території НАТО після перемир'я", – сказав Мерц.

За його словами, федеральний уряд і парламент приймуть рішення про характер і масштаби внеску Німеччини після того, як будуть уточнені умови перемир'я. "Ми принципово не виключаємо нічого", – додав Мерц.

Мерц також закликав Київ забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу в своїй країні. Україна повинна це гарантувати, сказав Мерц, щоб ці молоді чоловіки не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.