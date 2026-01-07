Зеленський обговорив європейську інтеграцію України з президентом Кіпру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, чия країна розпочала головування в Раді Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у соцмережі X.

Президент написав, що Україна у наступні шість місяців кіпрського головування в Раді ЄС працюватиме над тим, щоб максимально просунутися у відкритті переговорних кластерів.

"Говорили про це сьогодні з президентом Кіпру, і розраховую на продуктивну співпрацю. Також обговорили посилення санкцій проти Росії, які мають бути доти, доки триває російська агресія та окупація", – написав Зеленський.

Окрім того, з Христодулідісом обговорювали зміцнення ППО, виробництво та постачання дронів, участь Кіпру в програмах підтримки України PURL і SAFE.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 січня Володимир Зеленський прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді ЄС.

Нагадаємо, президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу.