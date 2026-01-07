Зеленский обсудил европейскую интеграцию Украины с президентом Кипра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, чья страна начала председательство в Совете Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в соцсети X.

Президент написал, что Украина в следующие шесть месяцев кипрского председательства в Совете ЕС будет работать над тем, чтобы максимально продвинуться в открытии переговорных кластеров.

"Говорили об этом сегодня с президентом Кипра, и рассчитываю на продуктивное сотрудничество. Также обсудили усиление санкций против России, которые должны быть до тех пор, пока продолжается российская агрессия и оккупация", – написал Зеленский.

Кроме того, с Христодулидисом обсуждали укрепление ПВО, производство и поставки дронов, участие Кипра в программах поддержки Украины PURL и SAFE.

Как сообщала "Европейская правда", 7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.

Напомним, президент Кипра Никос Христодулидис пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза.