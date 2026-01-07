Зеленський на Кіпрі попросив ЄС не висувати Україні "надмірних вимог" під час перемовин

Україна розраховує, що у процесі перемовин про надання Україні фінансової підтримки від ЄС та в перемовинах про вступ до Євросоюзу, їй не буде виставлено додаткових чи надмірних вимог.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час урочистої церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС у Нікосії 7 січня.

Україна не хоче, щоб Євросоюз висував їй надмірні вимоги в обмін на фінансову підтримку.

"Це головування, від якого ми всі багато очікуємо", – так прокоментував Зеленський головування Кіпру у Раді ЄС (1 січня – 30 червня 2026 року).

Насамперед, саме під час головування Кіпру Україна сподівається побачити початок впровадження фінансового пакету підтримки для України, який "зміцнює нашу стійкість, а з нею – і стійкість усієї Європи".

"Нам потрібен практичний механізм, який дозволить цим коштам справді допомогти Україні. Цей механізм, звісно, має бути розроблений не для створення проблем, а для зменшення викликів, з якими ми вже стикаємося", – заявив президент України.

"Він повідомив, що Україна "робить все необхідне зі свого боку в переговорному процесі".

"Ми очікуємо, що до України не висуватимуть жодних додаткових чи надмірних вимог", – наголосив Зеленський.

"Ми вдячні за те, що сказав президент (Кіпру Нікос Христодулідіс – "ЄП"): ми маємо прагнути відкрити переговорні кластери одночасно під час вашого головування як для України, так і для наших друзів, Молдови, і це сильна та позитивна амбіція", – додав президент України.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу.

7 січня у Нікосії Зеленський провів двосторонню зустріч з Христодулідісом, під час якої обговорили відкриття перемовних кластерів для України, санкції проти Росії та участь Кіпру в програмах підтримки України.

Також повідомлялося, що Європейська комісія та Рада ЄС працюють над фіналізацією правової бази для надання Україні позики у 90 млрд євро на наступні два роки.