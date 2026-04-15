Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні

Новини — Середа, 15 квітня 2026, 20:35 — Ірина Кутєлєва

Через масований російський удар по Україні у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у командуванні, відповідно до чинних процедур були задіяні необхідні сили та засоби.

"Піднімається чергова пара винищувачів та літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в стан підвищеної бойової готовності", – йдеться в повідомленні.

Польські військові додали, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист.

Оперативне командування ЗС моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування, додається в заяві.

Увечері 15 квітня стало відомо про активність стратегічної авіації РФ, яка виконала пуски крилатих ракет. У низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Повідомляли також, що російські війська 15 квітня завдали удару по багатоквартирному будинку в Одесі: виникла пожежа, є загиблий та постраждалі.

Також варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський говорив, що війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань для ЗРК Patriot, які захищають українське небо. 

