У Польщі два аеропорти припинили роботу на тлі атаки РФ на Україну

У Польщі призупинено роботу двох аеропортів через операції військової авіації, які розпочались через масований удар РФ по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Польського агентства повітряної навігації (PANSA).

Увечері 15 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши крилаті ракети і ударні безпілотники.

На цьому тлі Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що для захисту польського повітряного простору в небо піднялись винищувачі.

Тому, як зазначили в PANSA, аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили роботу.

"У зв’язку з необхідністю забезпечити безперешкодну роботу військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві тимчасово призупинили авіаційну діяльність", – йдеться у повідомленні.

Повідомляли також, що російські війська 15 квітня завдали удару по багатоквартирному будинку в Одесі: виникла пожежа, є загиблий та постраждалі.

Також варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський говорив, що війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань для ЗРК Patriot, які захищають українське небо.