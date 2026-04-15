Прем'єрка Латвії готова пожертвувати коаліцією заради порятунку авіаперевізника

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Евіка Сіліня заявила, що забезпечення кредиту в розмірі 30 млн євро для національної авіакомпанії Air Baltic Corp. є важливішим за стабільність керівної коаліції за шість місяців до парламентських виборів.

"Якщо ціною за надання підтримки Air Baltic є розпад коаліції – я готова до цього", – заявила вона.

Трипартійний керівний альянс намагається дійти згоди щодо короткострокового кредиту для авіакомпанії, що перебуває у скрутному становищі.

Air Baltic звернулася з проханням про фінансування наприкінці березня після стрімкого зростання цін на авіаційне паливо через конфлікт на Близькому Сході, від якого державна компанія мала обмежений захист у вигляді хеджування.

Тиск на авіакомпанію посилюється, оскільки наступний купонний платіж за її облігаціями має відбутися 14 травня. Агентство Fitch Ratings заявило, що компанія забезпечила достатньо коштів для дотримання терміну, але пізніше цього року може зіткнутися з реструктуризацією боргу – можливість, яку, за словами Fitch, керівництво авіакомпанії не виключає.

У 2026 році авіакомпанія має виплатити близько 55,1 млн євро купонних платежів.

Сіліня зазначила, що партія "Союз зелених і фермерів", друга за величиною в коаліції, запропонувала підтримати кредит, якщо міністр транспорту Атіс Швінка піде у відставку. Вона зазначила, що уряд у Ризі проведе ще одне засідання у четвер вранці, щоб обговорити долю Air Baltic.

S&P Global Ratings і Fitch знизили рейтинги боргових зобов'язань авіакомпанії через проблеми з ліквідністю та необхідність фінансової підтримки. Нещодавно Air Baltic призначила Seabury Securities своїм фінансовим і стратегічним радником, щоб подолати складні нові ринкові умови.

