Зеленський у Римі провів переговори з президентом Італії

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Риму 15 квітня зустрівся зі своїм італійським колегою Серджо Маттареллою.

Про це Зеленський написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, вони з Маттареллою обговорили безпекову ситуацію в Україні та всій Європі, а також на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Розповів про наші домовленості з країнами регіону щодо безпекової співпраці. Важливо розбудовувати спільну систему захисту і у Європі", – поінформував Зеленський.

За його словами, окрему увагу в ході переговорів приділили допомозі, необхідній для енергетичної стійкості України, розблокуванню рішення про фінансовий пакет для України на 90 млрд євро, 20-го пакету санкцій проти Росії та переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу.

Повідомляли, що 15 квітня Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію.

Раніше італійська прем’єрка Джорджа Мелоні на спільній із Зеленським пресконференції заявила, що Італія зацікавлена у спільному з Україною оборонному виробництві, зокрема у сфері безпілотників.

За даними ЗМІ, у четвер Зеленський прибуде до нідерландського Мідделбурга для вручення премії "Чотири свободи".