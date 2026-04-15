Угорщина відкликає солдатів, що охороняли інфраструктуру від "української загрози"

В Угорщині після виборів виводять військових, які були залучені до охорони об'єктів критичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.

Під час передвиборчої кампанії прем’єр Віктор Орбан висловив припущення, що Україна може завдати удару по угорських енергетичних системах на тлі нібито блокування відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", і розгорнув війська для їхнього захисту.

Наказ про виведення військ віддав начальник Генерального штабу Збройних сил Габор Бьорьонді. "Збройні сили Угорщини почали раціоналізувати чисельність військовослужбовців, задіяних у посиленні охорони інфраструктури та енергетичних об'єктів", – повідомили в Генштабі.

Згідно із заявою Генерального штабу, оператори критичної інфраструктури тим часом переглянули та скоригували свої заходи безпеки і посилили захист власних об'єктів.

"Тому Збройні сили Угорщини поступово скорочуватимуть чисельність розгорнутих сил з 15 квітня 2026 року та виводитимуть війська з тих місць, де Міністерство енергетики більше не вважає необхідним військове підкріплення", – йдеться у заяві Генштабу.

Угорська армія направила 600 солдатів для охорони енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Сербія також залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини. Там також заявили про спробу диверсії на газопроводі.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" у Сербії може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає російський слід у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

А директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли українського сліду у спробі диверсії.