Зеленский на Кипре попросил ЕС не выдвигать Украине "чрезмерных требований" во время переговоров



Украина рассчитывает, что в процессе переговоров о предоставлении ей финансовой поддержки от ЕС и в переговорах о вступлении в Евросоюз ей не будет выставлено дополнительных или чрезмерных требований.



Об этом, как передает "Европейская правда", заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во время торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС в Никосии 7 января.



Украина не хочет, чтобы Евросоюз выдвигал ей чрезмерные требования в обмен на финансовую поддержку.



"Это председательство, от которого мы все многого ожидаем", – так прокомментировал Зеленский председательство Кипра в Совете ЕС (1 января – 30 июня 2026 года).



Прежде всего, именно во время председательства Кипра Украина надеется увидеть начало внедрения финансового пакета поддержки для Украины, который "укрепляет нашу устойчивость, а с ней – и устойчивость всей Европы".



"Нам нужен практический механизм, который позволит этим средствам действительно помочь Украине. Этот механизм, конечно, должен быть разработан не для создания проблем, а для уменьшения вызовов, с которыми мы уже сталкиваемся", – заявил президент Украины.



"Он сообщил, что Украина "делает все необходимое со своей стороны в переговорном процессе".



"Мы ожидаем, что к Украине не будут выдвигать никаких дополнительных или чрезмерных требований", – подчеркнул Зеленский.



"Мы благодарны за то, что сказал президент (Кипра Никос Христодулидис – "ЕП"): мы должны стремиться открыть переговорные кластеры одновременно во время вашего председательства как для Украины, так и для наших друзей, Молдовы, и это сильная и позитивная амбиция", – добавил президент Украины.



Как сообщала "Европейская правда", президент Кипра Никос Христодулидис пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза.



7 января в Никосии Зеленский провел двустороннюю встречу с Христодулидисом, во время которой обсудили открытие переговорных кластеров для Украины, санкции против России и участие Кипра в программах поддержки Украины.



Также сообщалось, что Европейская комиссия и Совет ЕС работают над финализацией правовой базы для предоставления Украине займа в 90 млрд евро на следующие два года.