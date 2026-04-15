ЗМІ: Зеленський у четвер відвідає Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибуде до нідерландського Мідделбурга для вручення премії "Чотири свободи".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Зеленський прийме премію від імені всього українського народу. З міркувань безпеки Зеленського довгий час залишалося невідомим, чи приїде він до Мідделбурга особисто.

На церемонії нагородження також будуть присутні король Віллем-Александр, принцеса Беатрікс і прем'єр-міністр Роб Єттен. Після цього Зеленський проведе переговори з Єттеном щодо початку спільного виробництва дронів та інших можливостей співпраці. Зеленський обговорить з королем важливість підтримки України.

Нагорода для українців є також посланням до Сполучених Штатів, вважає Хуго де Йонге, який як королівський уповноважений у Зеландії очолює фонд, що стоїть за церемонією нагородження. Адже ця нагорода вшановує ідеологію американського президента Рузвельта, якому під час Другої світової війни вдалося мобілізувати своїх скептично налаштованих співвітчизників для визволення Європи.

Де Йонге вважає, що сучасна, егоцентрична Америка може взяти приклад з тодішнього президента, який вирішив допомогти Європі. "Саме таке значення можна і слід вбачати в цьому", – каже він.

Премія "Чотири свободи" заснована на чотирьох свободах, які американський президент Франклін Делано Рузвельт назвав під час щорічного звернення до Конгресу в 1941 році:

Свобода слова та самовираження

Свобода віросповідання

Свобода від нужди, право на задоволення основних потреб: їжу, чисту питну воду та дах над головою

Свобода від страху, ніхто не повинен боятися гноблення чи насильства

Журі присуджує нагороду за кожним із цих чотирьох принципів. Крім того, існує Міжнародна премія "Чотири свободи", яку цього року отримали українці.

З 1982 року щорічні нагороди вручаються по черзі в Мідделбурзі та Нью-Йорку. Зеландія була обрана тому, що предки родини Рузвельта, ймовірно, походять з острова Толен.

Нагороди присуджуються людям, які зробили істотний, сміливий та особистий внесок у справу свободи у світі.

Попередніми лауреатами премії є королева Юліана, Нельсон Мандела, Далай-лама, Ангела Меркель та Червоний Хрест.

Повідомляли, що 15 квітня Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію.

14 квітня президент України перебував з візитом у Берліні і зустрівся з очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцом.

У Берліні Зеленському і Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.

Того ж дня він також відвідав Норвегію, де країни домовилися про зміцнення норвезько-українського співробітництва у сфері оборони та безпеки.