ЗМІ: США та Іран розглядають можливість продовження перемир’я на два тижні

США та Іран розглядають можливість продовження перемир’я, термін дії якого закінчується у вівторок, ще на два тижні, щоб мати більше часу для переговорів щодо укладення мирної угоди.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Посередники між сторонами конфлікту намагаються організувати технічні переговори для вирішення найбільш суперечливих питань, зазначило джерело. Серед них – відкриття Ормузької протоки та питання збагачення урану, додав співрозмовник агентства.

У разі успіху ці переговори можуть прокласти шлях до наступного раунду переговорів між високопосадовцями обох країн, зазначила ця особа.

Поки що немає гарантій, що перемир'я буде продовжено, і США ще не погодилися на це, повідомив американський посадовець на умовах анонімності.

Ні Іран, ні США не бажають повернення до бойових дій, зазначила інша особа, обізнана з ходом переговорів.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що "щось може статися" протягом найближчих двох днів у Пакистані, на тлі того, що США та Іран намагаються повернутися за стіл переговорів.

ЗМІ раніше повідомили, що переговорні групи зі США та Ірану можуть повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду цього тижня, щоб відновити переговори для укладення довгострокової мирної угоди.

Про можливість проведення нового раунду стало відомо після того, як 11 квітня переговори найвищого рівня між Іраном та США у столиці Пакистану завершилися без прориву.