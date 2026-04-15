Чому Трамп пішов на конфлікт з союзниками в ЄС і про що свідчить сварка з прем’єркою Італії

У інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, яке опублікували 14 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що "шокований" поведінкою прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

"Я думав, що вона має мужність; я помилявся", – додав він про політика, що серед усіх європейських лідерів вважається однією з найближчих до нинішнього керівництва США.

Причина такого обурення президента Сполучених Штатів – її реакція на нечемні (і це дуже м'яко сказано) слова Трампа про Папу Римського Лева XIV.

Проте найбільшою сенсацією стала реакція Мелоні. Прем’єр-міністерка Італії та давня соратниця Трампа вперше відкрито розкритикувала президента США з часу його переобрання у 2024 році.

Про деталі конфлікту і його ймовірні наслідки – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Трамп проти Мелоні: як президент США створив конфлікт із головною союзницею в ЄС.

Папа Римський, який критикує війну, що ведуть Сполучені Штати – таку ситуацію можна назвати цілком звичною у відносинах між Святійшим Престолом та Вашингтоном.

Проте жоден із президентів США не реагував на цю критику так, як Дональд Трамп відреагував на заклики до миру на Близькому Сході від Папи Римського Лева XIV. Тут варто уточнити: в Білому домі вже давно незадоволені першим в історії американським Папою.

А його заклики до завершення війни з Іраном вивели цю приховану напругу на поверхню.

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою, заявивши, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дозволити Ірану володіти ядерною зброєю".

Крім того, він приписав собі вплив на обрання понтифіка, зазначивши, що той "не був би обраний у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

Реакція Папи Римського була стриманою, але принциповою.

"Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся голосно проголошувати послання Євангелія, бо саме для цього, як я вірю, я тут", – заявив Лев XIV.

Висловлювання американського президента викликали незвично одностайну та різку реакцію церковних лідерів у США.

Окреме обурення спричинив допис Трампа із зображенням, на якому він постав у подобі Ісуса Христа.

Гучний конфлікт президента США з главою католицького світу поставив у вкрай незручне становище тих політиків, які вважаються союзниками Трампа. Особливо – з католицьких країн.

Адже європейські праві, близькі до Трампа, зазвичай підкреслюють свою релігійність і спираються на релігійний електорат. А тому вони фактично опинилися між двох вогнів.

Промовчати – означає "втратити обличчя" серед релігійних виборців.

Заяви президента Сполучених Штатів змусили італійських правих політиків захищати Святого Отця, враховуючи, що їхні виборці поєднують націоналістичний консерватизм і сильну прихильність до католицької традиції.

"Я вважаю зауваження президента Трампа щодо Святого Отця неприйнятними. Папа є главою Католицької церкви, і цілком правильно та доречно, що він закликає до миру та засуджує всі форми війни", – заявила вона.

І якими б обережними не здавалися її слова, вони викликали справжню лють у Білому домі.

Після вкрай різкої та персоналізованої атаки президента США на Мелоні в італійському політикумі спалахнула хвиля реакцій.

Примітно, що частина опозиції стала на захист глави уряду, попри глибокі внутрішні розбіжності. Водночас інші опозиційні політики використали ситуацію для критики самої Мелоні – мовляв, її позиції послабилися навіть серед союзників.

Відкритий конфлікт зі Сполученими Штатами може додатково послабити чинний уряд, або навпаки – згуртувати італійців навколо прапора.

Наразі схоже, що Джорджа Мелоні не хоче продовження конфлікту і прагне скоріше мінімізувати його негативні наслідки.

